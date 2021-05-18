WASHINGTON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" Washington'da açıldı - Son Dakika

WASHINGTON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" Washington'da açıldı

18.05.2021 04:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" ABD'nin başkenti Washington'da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" ABD'nin başkenti Washington'da açıldı.

Sergi, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'ın ardından Washington'da da kapılarını açtı.

1973 ile 1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adanan sergi ilgi gördü.

SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin ikinci durağının Los Angeles'tan sonra Washington olduğuna işaret ederek, "Genel olarak serginin amacı ASALA'nın özellikle 1970 ve 1980'lerin ortasına kadar aslında şehit ettiği diplomatları anmak." ifadesini kullandı.

Serginin bir sonraki durağı New York olacak

İlk kez bu sergide, diplomatların hepsinin öldürüldükleri ülkelerin ve hayat hikayelerinin bir arada sunulduğuna işaret eden Kanat, "Özellikle Amerika'da Ermeni meselesinin bu kadar gündeme geldiği bir noktada ve 1915 olaylarının sürekli politize edildiği bir dönemde, bir atmosferde bundan 30-40 sene öncesine kadar Ermeni terör örgütünün öldürdüğü diplomatları anmak oldukça önemli." görüşünü paylaştı.

Kanat, serginin bir sonraki durağının New York olacağını belirterek, "1915 olayları ile ilgili Ermeni tezlerini savunan çok büyük bir literatür oluştu. Buna karşı da tarihçilerimiz mücadele ederken, bir yandan da aslında görülmeyen, 1915 olaylarından sonra belki de hiç gündeme gelmeyen ve arada aslında karanlık bir tarih olarak hepimizin hatırlaması gereken bir olay olarak bu şehit diplomatlar yeniden bu noktada anılıyor." diye konuştu.

Söz konusu diplomatların, dokunulmazlıklarının bulunduğu ve korunmaları gereken ülkelerde öldürüldüğüne dikkati çeken Kanat, "Bulundukları ülkelerde aldıkları tehditlere rağmen diplomatların öldürülmesinde herkesin sorumluluğu olduğu bir kez daha hatırlatılıyor. Bundan sonra bu tip olayların yaşanmaması gerek." dedi.

Her yıl 24 Nisan'da sosyal medya üzerinden de olsa uzun dönemde hem diplomatlara hem de vatandaşlara tehdit olabilecek söylemlerin ortaya çıktığına işaret eden Kanat,"24 Nisan olaylarından sonra, aslında ondan hemen önce Azerbaycan'daki Karabağ operasyonları sırasında Los Angeles'ta yaşananlar gibi olayların bir daha yaşanmaması için bu tip sergiler, bu tip etkinlikler oldukça önemli." mesajını verdi.

Sergi sistematik terör saldırılarını detaylarıyla anlatıyor

Sergide, Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar tüm detaylarıyla yer alıyor.

Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke, şehir bazlı grafikler ve tarih şeridiyle gösterildiği panoların yer aldığı sergide, ayrıca şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğrafları ve hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

1915 olaylarının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı tarih olan 24 Nisan'da açılan sergide, Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, serginin açılışına ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

Türk diplomatlara yönelik ilk terör saldırısı 1973'te düzenlendi

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in 1973'te Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

WASHINGTON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Şehit Diplomatlar Sergisi Washington'da açıldı
WASHINGTON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Şehit Diplomatlar Sergisi Washington'da açıldı
WASHINGTON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Şehit Diplomatlar Sergisi Washington'da açıldı
WASHINGTON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Şehit Diplomatlar Sergisi Washington'da açıldı

Washington, Ermeni, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel WASHINGTON - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği 'Şehit Diplomatlar Sergisi' Washington'da açıldı - Son Dakika


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