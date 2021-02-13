Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'ta açılıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Nakkaş Osman Surname-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'tan itibaren görülebilecek.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlan sergi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Kovid-19 tedbirlerinin alındığı sergi, hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Girişlerin ücretsiz olduğu sergi, 5 Mart'a kadar açık kalacak.
Kaynak: AA
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