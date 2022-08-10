İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Basın Kartı Komisyonu toplantısının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

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