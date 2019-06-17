Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: " Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:03 Kaynak: AA
Muhammed Mursi, Mısır, Politika
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