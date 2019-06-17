Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: "Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Altun: " Mısır
'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, mahkeme salonunda Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun, Mısır halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun. "
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