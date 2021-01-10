Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek

10.01.2021 17:44

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, Turkcell tarafından geliştirilen anlık mesajlaşma uygulaması BiP'i kullanmaya başlayacak.

Küresel mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini yenilemesi ve kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşacağını açıklamasından sonra, Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları yarından itibaren Turkcell tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulaması BiP'e geçme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, WhatsApp'ın gizlilik kaygılarına yol açan yeni kullanım koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan ayrıldığını duyurdu. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı, 11 Ocak'ta WhatsApp mesajlaşma gruplarını Turkcell'in şifreli mesajlaşma uygulaması BiP'e taşıyacak.

KARAR BÜTÜN ÇALIŞANLARA MESAJLA DUYURULDU

Bloomberg'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, kararın bütün çalışanlara mesajla duyurulduğu öğrenilirken; bu değişimin, sosyal medya platformlarına karşı daha geniş kapsamlı önlemler kapsamında sürdürüleceği dile getirildi.

Türkiye geçtiğimiz günlerde, küresel çapta faaliyet yürüten bir sosyal medya şirketlerine, yasanın gerektirdiği şekilde yerel temsilciler atamaması nedeniyle para cezası vermişti. Para cezasına çarptırılan Çin menşeli sosyal paylaşım platformu TikTok da, Facebook'un ardından Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ İKİ UYGULAMA ÖNERDİ

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

WHATSAPP "ÇİFTE STANDART" UYGULUYOR

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

YERLİ UYGULAMA BİP'E İLGİDE CİDDİ ARTIŞ

WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu. Turkcell'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i cep telefonlarına yükledi.

Tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile kullanıldığı BiP; HD sesli ve görüntülü arama, 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi çok sayıda özelliği kullanıcılara sunuyor. BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP üzerinden 2020 yılında yaklaşık 140 milyar mesaj gönderildi ve uygulamada yapılan görüşmelerin toplamı 2,5 milyar dakikaya ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliğinin geldiğini belirterek, "BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye'deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP ile teknoloji dünyasında her zaman fark yaratan öncü yetenekleri kullanıcılarımızla buluşturuyor ve bu özellikleri sürekli geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Facebook, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek - Son Dakika


Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesiyle çok sayıda veriyi Facebook'la paylaşabilecek Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
17:00
Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz         
15:53
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı         
15:48
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 18:09:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei