Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı "iletişim" için 38 personel alacak

Cumhurbaşkanlığı "iletişim" için 38 personel alacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı, İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 kişi istihdam edecek.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı, İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 kişi istihdam edecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:10 

Ekonomi
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