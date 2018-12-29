Cumhurbaşkanlığı "iletişim" için 38 personel alacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı, İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 kişi istihdam edecek.
Cumhurbaşkanlığı, İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 kişi istihdam edecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:10
Tezgahına "Nergis Koklamak 1 TL" Yazan Çiçekçinin İşleri 2 Kat Arttı
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Her Konuda Anlaştı