Cumhurbaşkanlığı "iletişim" için 38 personel alacak

Cumhurbaşkanlığı, İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 kişi istihdam edecek.

Cumhurbaşkanlığı, İngilizce dilinden 9'u basın-enformasyon personeli ve 29'u iletişim uzman yardımcısı olmak üzere 38 kişi istihdam edecek.

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