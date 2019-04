Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Almanya'da 'Kariyer Fuarı' Düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteklediği ve Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin de organize ettiği 'Kariyer Fuarı' düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteklediği ve Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin de organize ettiği 'Kariyer Fuarı' düzenlendi.



Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı Fuat Erdal ile katılımcı firma temsilcileri katıldı.



"Alman gençleri gelsinler Türkiye'nin zenginliğini görsünler" diyen Salim Atay, Türkiye'nin dünyanın her yerinden gelecek yetenekli gençlere ihtiyacı olduğunu belirtti.



SAVUNMA SANAYİMİZ YÜZDE 20'LERDEN 67'YE ÇIKTI



Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, 15 yıl önce savunma sanayimiz, ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayabilirken, şu anda yüzde 67'sini üretiyor" dedi.



"Gençler, gözümüzün gördüğü her şeyi üretebiliyoruz" diyen Atay, "Biz artık 1 trilyon dolar gayri safi milli hasıla sınırına dayanmış, 82 milyon insanı olan ve Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Son 10 yıl içerisinde 28 Avrupa Birliği üyesi 5,2 milyon yeni istihdam alanı oluşturdu, biz bu zaman dilimi içinde 9 milyon yeni istihdam alanı oluşturduk. Herkese ihtiyacımız var, yetenekli, sert disiplin sahibi, iddiası ve güçlü değer yargıları olan herkese ihtiyacımız var. Gelin Türkiye'de iş de var, AŞ da var" ifadelerini kullandı.



İstanbul'da büyük sağlık yatırımları yapıldığını belirten Salim Atay, "Şimdiden size müjdeliyorum, önümüzdeki yıl orada uluslararası kariyer organizasyonumuz olacak ve dünyanın her yerinden sağlık alanında kariyer yapmak isteyen insanlar Türkiye'ye gelecekler." dedi.



Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Almanya'nın Türkiye'nin büyük ihracat pazarlarından biri olduğunu belirterek, Almanya'daki güçlü alt yapının Türk şirketlerine fırsatlar sunduğunu söyledi. - Ngör

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar

Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı

TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı

Bursa'dan Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı