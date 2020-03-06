Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ağrı Belediyesi ile ETÜ gibi birçok üniversitenin paydaş olarak yer aldığı "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı"nın açılışı için kente gelen Atay, ETÜ Rektörü Çakmak'ı ziyaret etti.

Ziyarette Çakmak, ETÜ hakkında Atay'a bilgi verdi.

Ziyaret sonrası Çakmak, Atay'a ETÜ'nün Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde üretilen çeşitli hediyeler verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüs duraklarında "virüs" önlemi
Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:58 Rahmetli Barış Akarsu'nun kız kardeşi zatürreden yoğun bakıma kaldırıldı
16:30 Turgay Tanülkü'nün gözyaşları
16:05 Olkan Soycan yeni şarkısını çıkarıyor
16:04 3 ay önce evlenen Hanife Gürdal'ın paylaşımları hamilelik iddialarını güçlendirdi
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 18:38:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'dan ETÜ Rektörü Çakmak'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]