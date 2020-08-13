Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Atay'dan, Rektör Erdal'a hayırlı olsun... - Son Dakika

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Erdal, şehrimiz ve ülkemizin kalkınması noktasında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için Anadolu Üniversitesi bünyesinde yürütülen projeler ve yeni dönemde T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile gerçekleştirilebilecek olası iş birlikleri hakkında Başkan Atay'a bilgi verdi. Global ölçekte sunduğu nitelikli eğitim hizmetleri ile Anadolu Üniversite ile kurulacak iş birliklerinin güçlü Türkiye'nin inşası için yürütülen çalışmalara çok önemli katkılar sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Rektör Erdal'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulan ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve beraberindeki heyeti uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR