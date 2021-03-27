Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, Staj Seferberliği Programı'na ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, Staj Seferberliği Programı'na ilişkin bilgi verdi Açıklaması

27.03.2021 13:11
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, Staj Seferberliği Programı'na ilişkin bilgi verdi Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Staj Seferberliği Programı kapsamında,135 bini aşkın öğrencinin 3,5 milyonun üzerindeki veriyi e-Devlet'ten çekmek suretiyle 26 ayrı başlıkta kayıt işlemini tamamladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Staj Seferberliği Programı kapsamında,135 bini aşkın öğrencinin 3,5 milyonun üzerindeki veriyi e-Devlet'ten çekmek suretiyle 26 ayrı başlıkta kayıt işlemini tamamladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya göre Atay, Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından "Yeni Dünyaya Hazır mıyız?" ana temasıyla 24-25 Mart'ta gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Kamuda Değişim Ajandası" başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

"Ekonominin en önemli unsuru insan"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insan kaynakları yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin en önemli unsurunun insan olduğunu belirten Atay, dünyada başarılı sayılan ülkelerin insan kaynağını en etkin kullananlar olduğuna, insan kaynağı başarıyla yönetildiğinde dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmenin önünde bir engel kalmayacağına dikkati çekti.

Türkiye'de insan kaynakları yönetiminin devlet politikalarında her zaman ön sıralarda yer aldığını, kalkınma planlarının neredeyse tamamında kamu personelinin dönüşümü, verimliliği, etkinleşmesi, reform gibi maddeler olmasına rağmen istenilen etkinin yakalanamadığını ifade eden Atay, şöyle devam etti:

"İnsanı yönetmekle ilgili kendi modelini geliştirmiş ülkeler gelişmiş ekonomi sınıfına giriyor. Genç bir nüfusumuz var ancak bizim Türkiye olarak bir insan yönetimi modeline ihtiyacımız var. Bu işi yine devletimiz çözdü ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı bir birim olan İnsan Kaynakları Ofisi kuruldu. Bu, ülkemizin insan kaynağını başarıyla yönetmeye yönelik olarak aldığımız çok önemli bir idari karar."

"Eski usullerle insan kaynağını verimli yönetmemiz mümkün değil"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin birinci önceliğinin veriye dayalı karar verme süreçlerini hem kamuda hem de özel sektörde ikame etmek olduğunu aktaran Atay, kamu kaynağından eşit oranda yararlanmanın her Türk vatandaşının hakkı olduğunu vurguladı.

Atay, İnsan Kaynakları Ofisi'nin temel değerlerini şeffaflık, fırsat eşitliği, liyakat ve verimlilik olarak sıralayarak şunları kaydetti:

"Bunları yaparken teknolojiden yararlanmak birinci önceliğimiz. Gerek kamuda gerek özel sektörde milyonlarca çalışanı olan bir sistemde eski usullerle insan kaynağını verimli yönetmemiz mümkün değil. Çünkü insan, doğada yönetilmesi en zor canlı türü. Doğal olarak siz onu yönetebilmek için en ileri teknolojileri kullanmak zorundasınız, en yeni teorileri bilmek zorundasınız." ???????

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Atay, insan kaynağının hem kamuda hem özel sektörde daha etkin kullanılması için bir model geliştirdiklerini, bu modeli önce İnsan Kaynakları Ofisi'nde uygulamaya başladıklarını, sonrasında 16 bakanlıkta yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Atay, İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM'den verilerin toplanması sonucu 40 milyar satır veriyle oluşturulan ve sadece kamunun değil tüm Türkiye'nin çalışan profilini ortaya koyan insan kaynağı envanterini 70'in üzerinde başlıkla analiz edebildiklerini, bugün her bir bakanlığın hem taşra hem merkez teşkilatını detaylı biçimde görebilir hale geldiğini anlattı.

Staj Seferberliği Programı

22 Şubat- 22 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 135 bin 374 öğrencinin başvurusuyla bir rekora imza atan Staj Seferbirliği Programı hakkında da bilgi veren Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetenek yönetimi bizim en asli görevlerimiz arasında. Çünkü nüfusumuz çok genç. Bu kapsamda Staj Seferbirliği Programı'nı hayata geçirdik. Bu sene 2'ncisini düzenlediğimiz program kapsamında 135 bini aşkın öğrenci, 3,5 milyonun üzerindeki veriyi e-Devlet'ten çekmek suretiyle 26 ayrı başlıkta kayıt işlemini tamamladı. Şu anda 1800'ü kamu kurumu geri kalanı özel sektör olmak üzere 3 bine yakın işveren, öğrencilere staj tekliflerini sunacak. Üniversitelerimizde kariyer planlama dersi yoktu. Müfredata kariyer planlama dersini ekletmek suretiyle bu sene 400 bin birinci sınıf üniversite öğrencisinin bu dersi almasını sağlamış olacağız. Bazı üniversitelerin bu dersi vermek için gereken kapasitelerinin olmayabileceğini düşünerek ytnk.tv'ye 14 haftalık ders içeriği videosunu yükledik ve 4 aylık süre içerisinde izlenme oranımız 1,7 milyona ulaştı."

Konuşmasının sonunda kamudaki personel eğitimlerine değinen Atay, yerli ve milli bir yazılım olan Uzaktan Eğitim Kapısı yazılımının geliştirildiğini ve kurumların eğitim ihtiyaçlarının analiz edildiğini, bu doğrultuda toplam 3,3 milyon kamu personelinin eğitimlerinin minimum yüzde 50'sini uzaktan eğitim platformu üzerinden almasının planlandığını anlattı.

E Devlet, Ekonomi, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, Staj Seferberliği Programı'na ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika


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