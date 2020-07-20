Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden 'Staj Seferberliği' - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden 'Staj Seferberliği'

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden 'Staj Seferberliği'CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Kovid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine yönelik 'Staj Seferberliği' programı başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden 'Staj Seferberliği'

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CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Kovid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine yönelik 'Staj Seferberliği' programı başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıkların, bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Staj Seferberliği' programının www.yetenekkapisi.org adresinden duyurulduğu belirtildi.

'KAMU VE ÖZELDE STAJ İMKANI TANINACAK'

Öğrencilerin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmalarının bir gereklilik olduğu belirtilerek, "Ancak bu yıl, pandemi nedeni ile öğrencilerimizin staj imkanı bulmakta zorlandığı görülmektedir. Bu kapsamda, 'Staj mezuniyetine engel olmasın' düşüncesiyle yola çıktığımız proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınacaktır. Başvuru değerlemeleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılacaktır" denildi.

'KOVİD-19 DÖNEMİNDE STAJ YERİ BULAMAYANLARA DESTEK'

Proje kapsamında; kısa vadede, Kovid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta ve staj yapmakta güçlük çeken öğrencilere destek sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Uzun vadede ise amacın; staj imkanının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp, tüm bölümlere yaygınlaştırılması, kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi, şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, üniversiteli gençlere kamu kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanıma imkanının sağlanması, kamuda staj yapma olanaklarının genişletilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının yeteneklerle buluşturulması, kamu kurumlarının üniversiteli gençler arasında bilinirliliğinin artırılması, özel sektörün, adayların liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performansını izleyebilecekleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulmuş 'stajyer havuzu'na erişiminin sağlanması olduğu kaydedildi.

'BAŞARILARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKLER'

Staj Seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile 4 yıllık eğitim veren yüksek okullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrencilerin başvurabileceği belirtildi. Açıklamada, "Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecektir. Bu yöntem; mesleki yeterlilikler, sosyal ve sanatsal yeterlilikler, sportif yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsamaktadır. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanacaktır. Yapılan değerlemeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirlenecektir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum-kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi verilecektir. Söz konusu kurumlar, ihtiyaçları olan bölümlerde okuyan adayları bu havuzdan seçerek staj teklifi gönderebilecek, adaylar ise bu teklifler arasından kendilerine uygun kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden firmaları tercih edebileceklerdir. Başvurular 20 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir" ifadesine yer verildi.

Maliye Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden 'Staj Seferberliği' - Son Dakika
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