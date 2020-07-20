Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden "staj seferberliği" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden "staj seferberliği"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlar ve özel sektörden gönüllü işverenler iş birliğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığının destekleriyle, üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan Staj Seferberliği Programı, "www.yetenekkapisi.org" adresinden duyuruldu.

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin başarılı bir yükseköğretim süreci geçirmeleri ve alanlarında uzmanlık kazanabilmeleri için üniversite eğitimleri döneminde staj yapmaları gerekiyor.

Bu yıl, pandemi nedeniyle öğrencilerin staj imkanı bulmakta zorlandığının görüldüğü, "staj mezuniyetine engel olması" düşüncesiyle yola çıkılan proje aracılığıyla, örgün eğitim veren lisans programlarında son sınıfa geçen öğrencilere kamu kurum, kuruluşlarında ve özel sektörde staj imkanı tanınacak.

Başvuru değerlemelerinin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemler ile adayların liseden lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapılacak.

Proje kapsamında, kısa vadede, Kovid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta ve staj yapmakta güçlük çeken öğrencilere destek sağlanırken, uzun vadede ise öğrencilere şu imkanların tanınması hedefleniyor:

"- Staj imkanının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp, tüm bölümlere yaygınlaştırılması,

Kamu ve özel sektördeki staj imkanlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi,

Şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi değerleme yöntemi ile kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi,

Üniversiteli gençlere kamu kurumlarını ve faaliyetlerini yakından tanıma imkanının sağlanması,

Kamuda staj yapma olanaklarının genişletilmesi,

Kamu kurum ve kuruluşlarının yeteneklerle buluşturulması,

Kamu kurumlarının üniversiteli gençler arasında bilinirliliğinin artırılması,

Özel sektörün, adayların liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performansını izleyebilecekleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulmuş "stajyer havuzu"na erişiminin sağlanması, böylece ülkemizin her köşesindeki yeteneklere ulaşmasının kolaylaştırılması,

Ulusal ve uluslararası firmalarımızın yanı sıra ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunların azaltılması."

Kimler başvurabilecek?

Staj Seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuru yapabilecek.

Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendirilecek.

Bu yöntem; Mesleki Yeterlilikler, Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsamaktadır. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanacak.

Yapılan değerlemeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum/ kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi verilecek. Söz konusu kurumlar, ihtiyaçları olan bölümlerde okuyan adayları bu havuzdan seçerek staj teklifi gönderebilecek, adaylar ise bu teklifler arasından kendilerine uygun kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden firmaları tercih edebilecek.

Staj seferberliği ilanı "Yetenek Kapısı" platformu www.yetenekkapisi.org üzerinden duyuruldu. Başvurular 20 Temmuz -3 Ağustos 2020 arasında yapılabilecek.

Maliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden 'staj seferberliği' - Son Dakika
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