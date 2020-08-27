Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin projesi ASEAN'da kabul edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin projesi ASEAN'da kabul edildi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, 2021'de kamu, özel sektör ve akademi camiasının insan kaynakları profesyonellerini, ulusal ve uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımını amaçladığı Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı (International Conference on Human...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin projesi ASEAN'da kabul edildi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, 2021'de kamu, özel sektör ve akademi camiasının insan kaynakları profesyonellerini, ulusal ve uluslararası düzeyde bir araya getirerek tecrübe paylaşımını amaçladığı Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı (International Conference on Human Resources) Projesi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinde (ASEAN) kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamada, ASEAN ile Türkiye arasında 2017'de kurulan "Sektörel Diyalog Ortaklığı" kapsamında, Türkiye'nin ASEAN'a düzenlenecek projelerin finansmanı için kurulan fona 1 milyon ABD doları tutarında bütçe tahsis ettiği ifade edildi.

Bu çerçevede, Türkiye'nin katkılarıyla oluşan kayıtlı fondan ASEAN üye ülkelerinin yanı sıra Türkiye'nin önereceği projelerin finansmanı için yararlanılmasının mümkün olduğu anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bir projesi, ASEAN tarafından sınırlı sayıda kabul edilen projeler arasında yerini almış, bir diğer proje ise kabul aşamasındadır. Bu projeler, Türkiye'nin başta kendi bölgesinde olmak üzere, uluslararası alandaki prestijinin artırılması açısından oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca, Türkiye ile ASEAN arasında kurulan Sektörel Diyalog Ortaklığının, Diyalog Ortaklığı seviyesine çıkartılmasına da fayda sağlayabileceği beklenmektedir. İstanbul'da 2021 yılında gerçekleştirilecek Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı kapsamında, ASEAN üye ülkeleri ve dünyanın pek çok farklı yerinden gelen katılımcılar bir araya getirilerek insan kaynakları konusunda en iyi uygulamaların ve güncel gelişmelerin paylaşıldığı uluslararası bir bilgi platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin düzenlediği pek çok etkinlik gibi, bu proje ile de Türkiye'nin dünya çapındaki yetenekler için bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı'nda, tüm katılımcı ülkelerden, farklı sektörlerindeki en iyi insan kaynakları uygulamalarının paylaşılacak olması, insan kaynakları alanındaki profesyoneller açısından oldukça önemlidir."

Açıklamada, Uluslararası İnsan Kaynakları Konferansı'nın, Kovid-19 süreciyle tüm dünyanın farklı şekillerde tecrübe ettiği yeni insan kaynakları konularının paylaşılacağı bir platform olmasının da hedeflendiği belirtilerek, "Bu sayede, önümüzdeki yıllarda yine bu alanda uygulanacak yeni politikaların, modellerin ve hedeflerin, tüm tarafların birbirini tanımasıyla ve görüş alışverişinde bulunmasıyla daha objektif bir şekilde ortaya konulması amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Konferansta ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına en başarılı insan kaynakları uygulamaları ve projeleri açısından, insan kaynakları profesyonellerine ise kişilerin performansları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ödülleri verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, ASEAN tarafından kabul edilmesi beklenen ASEAN-Turkey TALENTforBIZ projesinin ise değerlendirme sürecinde olduğu, konuyla ilgili olumlu sürecin devam ettiği kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:49

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin projesi ASEAN'da kabul edildi - Son Dakika
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