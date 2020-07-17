Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'dan "Ayasofya" açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'dan "Ayasofya" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Allah nasip ederse önümüzdeki hafta orada cuma namazı kılınarak, artık...

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Allah nasip ederse önümüzdeki hafta orada cuma namazı kılınarak, artık resmen ibadete açılmış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum

Eroğlu, bir takım programlar için geldiği Afyonkarahisar'da cuma namazı sonrası Paşa Camisi çıkışında, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'u 29 Mayıs 1453'teki fethinde, Ayasofya'nın harabe halinde olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla hemen oraya minareler, mihrap ve minber yapıldı. İlk cuma namazını da orada kıldı. Burası aslında Fatih Sultan Mehmet Vakfı adına vakfiye olarak kayıtlıdır. Daha sonraki dönemlerde diğer sultanlar tarafından bir takım ilaveler yapıldı. Ayasofya Külliyesi 1453 yılından 1934 yılına kadar cami olarak kullanıldı. Ancak 1934 yılında her nasılsa burası cami olmaktan çıkarıldı ve bakanlar kurulu kararıyla müze olarak kullanılmaya başlandı. Aradan geçen 86 yıl sonra Ayasofya, Danıştay'ın aldığı bir kararla ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla tekrar müzeden camiye dönüştürüldü. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta orada cuma namazı kılınarak, artık resmen ibadete açılmış olacak."

"Turistler gelip rahatça ziyaret edecek"

Eroğlu, Ayasofya'nın, 86 yıl boyunca Fatih Sultan Mehmet'in senedine aykırı şekilde müze olarak kullanılmasının, milletin üzerinde bir mesuliyet oluşturduğunu aktardı. Veysel Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısmet bugüneymiş. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kararını onayladı ve neticede müzeden tekrar aslına döndü. Hayırlı olsun diyoruz. Bununla ilgili bazı itirazlar çıkıyor ama bunların aslı yoktur. Çünkü bildiğiniz üzere bugün 'mavi cami' denilen Sultan Ahmet Cami'sine de turistler geliyor. Gezip, ziyaret edebiliyor. Ayasofya'da da inşallah turistler gelip rahatça ziyaret edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da namaz kılındığı süre dışında yabancıların ziyaret etmesinde bir mahsur olmadığını ifade etti. Dolayısıyla burası aynı zamanda ziyarete açık olacak, tarihi eser olarak, korunacak ve ilelebet Fatih'in vakfiyesi olarak devam edecektir."

Eroğlu, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasının bütün İslam aleminde bir heyecan uyandırdığını belirterek, bu özlemi gerçekleştirmek için mücadele eden herkese teşekkür etti.

Programda AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ile İbrahim Yurdunuseven de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Ayasofya, Danıştay, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'dan 'Ayasofya' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:53 Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:02 Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
00:32
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 02:28:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'dan "Ayasofya" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]