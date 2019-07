Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 hava savunma sisteminin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif şekilde kullanılacağını bildirdi.

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

S-400 hava savunma sistemlerinin tam olarak ne zaman geleceği, sistemin nereye konuşlandırılacağı, sistemin aktif şekilde çalışıp çalışmayacağı yönündeki soru üzerine Kalın, S-400 konusunun ülkenin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkmış bir süreç olduğunu ve artık nihai aşamalarına hızla ilerlendiğini ifade etti.

Daha önce Patriot savunma sisteminin alınması için uzun mesailer harcandığını, uzun mesailer sarf edildiğini ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir teklif sunulmadığı için S-400 alternatifinin gündeme geldiğini ve bunun hayata geçirildiğini belirten Kalın, şunları söyledi:

"S-400'ler yakın bir zamanda, size tam gününü vermeyeceğim ama çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak. Yani bazı görüşler, teoriler ya da senaryolar ortaya atılıyor, 'Getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak, aktif hale getirilmeyecek.' Biliyorsunuz bu, ülkemizin hava savunma sistemi ihtiyaçları, hava savunma güvenliği ihtiyaçları çerçevesinde hayata geçirilen bir projedir ve bunu egemen bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiştir ve bunu da aktif olarak kullanacaktır. Fakat bu bizim mevcut özellikle NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir. Adı üstünde her şeyden önce bir savunma sistemidir, bir başka ülkeye karşı bir taarruz sistemi değildir. Bir başka ülkeye tehdit oluşturması zaten söz konusu değildir. Tam tersine ülkemizin savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen bir sistemdir. Dolayısıyla bir başka ne NATO sistemine ne diyelim ki F-35'lere geldikten sonra ya da mevcut hava savunma sistemimize tehdit oluşturacak bir yönü, boyutu kesinlikle bulunmamaktadır. S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı konusunda da çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar."

Bunun bir süreç olduğunu, birçok teknik boyutu bulunduğunu ifade eden Kalın, "Eğitim boyutu var, konuşlanma boyutu var, aktif hale getirilmesi boyutu var, işletilmesi boyutu var. Bu komplike bir sistem bildiğiniz gibi. Bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar, nihayete erdiği zaman bunu da kamuoyuyla paylaşırız. Ama dediğim gibi S-400'ler Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde ortaya çıkmış bir tercihtir ve bu yönde de Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade çerçevesinde de çok yakın bir zamanda, günler içerisinde diyebilirim bu sistem gelecek, Türkiye'de konuşlandırılacak ve kullanılacaktır." diye konuştu.

"Türkiye hızlı büyüyen, dinamik bir toplum"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geride kalan bir yılına ilişkin ortaya çıkan tablonun Kabine toplantısına nasıl yansıdığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir değerlendirme yaptığı sorusuna karşılık Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye hızlı büyüyen, dinamik bir toplum. Nüfusumuz büyüyor, gençleşiyor hamdolsun. Türkiye'nin ihtiyaçları değişiyor, artıyor. Bu ihtiyaçları karşılayacak dinamik bir sürecin de mutlaka yürütülmesi gerekiyor. Başkanlık sistemi bu ihtiyaçtan doğdu. Ama burada durmamız mümkün değil. Yeni ihtiyaçlar meydana çıktıkça, yeni sınamalar ortaya çıktıkça buna göre de sistemin güncellenmesi, yeni adımların atılması, yeni unsurların ilave edilmesi gayet normaldir ama ana yapısı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şu anda uygulanan, kabul edilmiş olan, halkın referansıyla, oyuyla, desteğiyle hayata geçirilmiş olan bir sistemdir."

Bunun değişik unsurları bulunduğunu, kabinenin bunun bir ayağı, başkanlıklar olarak ifade edilen Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların bir başka ayağı olduğunu belirten Kalın, ayrıca politika kurullarının, yatırım ofisi, dijitalleşme ofisi gibi ofislerin bu sistemin önemli unsurlarından olduğunu dile getirdi.

İbrahim Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kurumlar, her biri kendi alanlarında yoğun bir şekilde çalışmakta ama aynı zamanda diğer kurumlarla eş güdüm halinde hareket etmektedir ve bütün bunlar Cumhurbaşkanlığı makamına arz edilmekte, özellikle önemli konularda Cumhurbaşkanımızın talimat ve onaylarıyla iş yapmaktadır. Performans da buna göre ölçülmektedir. Yani önümüze koyduğumuz hedeflere ne kadar sürede ne kadar ulaşabildik? Temel kriterimiz de budur. Bu konuda elimizde objektif kriterlere dayalı güzel bir sistem var. Bununla ilgili her bir kurumun değerlendirmesi yapılmakta. Biliyorsunuz daha önce 100 günlük eylem planları ya da icraat planları açıklamıştık. Şimdi bunu yılda iki defa yapacak şekilde programlamış bulunuyoruz. Bunların hayata geçirilmesi sürecinde de millete hizmet doğrudan, daha etkin ve hızlı bir şekilde götürülebiliyor mu? Temel kriterimiz bu. Götürülen hizmetin maliyeti düşürülüyor mu? Diyelim ki e-Devlet uygulamalarının ekonomiye çok ciddi bir katkısı oldu yani kağıt türü sarfiyatın, vatandaşın vaktinin en önemlisi de minimuma indirilmesi noktasında çok önemli kazanımlar sağlandı."

Kalın, 9 politika kurulu olduğunu ve her bir kurulda sağlıktan milli eğitime, dış politika ve güvenlikten diğer alanlara kadar yeni sistemin politika üretme süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak görüşlerin bir araya getirildiğini, uzmanlardan görüşler alındığını, ilgili bakanlıklardan, birimlerden, kurumlardan brifingler alındığını ve bu politika kurullarının toplanan bu bilgiler çerçevesinde bir perspektif geliştirerek önerilerini Cumhurbaşkanlığı makamına sunduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları kaydetti:

"Ben de Güvenlik ve Dış Politika Kurul Başkanvekili olarak bu çalışmanın bizzat içindeyim ama diğer kurullarımız da aynı hedef çerçevesinde bir çalışma yapmakta, çalışmalarını Cumhurbaşkanımıza arz etmekte. Bunların her biri her hafta, her gün doğal olarak kamuoyuyla, basınla paylaşılmıyor ama bütün kurullarımız düzenli şekilde bildiğiniz gibi toplanıyor. Toplantılarında ilgili kurumlardan bilgi, belge, brifing almak suretiyle o büyük fotoğrafın içerisinde yeni politikalar nasıl oluşturulur, bunun çalışmasını yapıyor. Periyodik olarak kurul başkanvekilleri de bir araya geliyorlar.

Ayrıca Cumhurbaşkanımızın başkanlığında da toplantılar yapılıyor bildiğiniz gibi dolayısıyla bu sistemin önemli ayaklarından biri olarak politika kurullarına verilen bu görevler politikaların belirlenmesinde biraz daha makro perspektiften bakıp sürecin nasıl yönetileceğine dair önemli teklifler geliştiriyor, bunları Cumhurbaşkanlığı makamına arz etmek suretiyle de bu işleyişin hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Diğer birimler de zaten yine ilgili birimlerle kendi koordinasyonunu yapmak suretiyle bu çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hedefleri açısından bakıldığında biz büyük bir gayretin, çabanın ve başarının olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye gibi dinamik, ihtiyaçları sürekli yenilenen, gelişen bir ülkenin ihtiyaçlara göre belli değerlendirmeler yapması gayet normaldir. Revizyonlar yapması, güncellemeler yapması gayet normaldir. Bu dinamik sürecin önemli unsurlarından bir tanesidir. Cumhurbaşkanımız da bizzat icranın başı olarak ve başkomutan sıfatıyla da elbette bütün bu süreçleri birebir değerlendirmekte, bunlar kabine toplantılarında değerlendirilmekte, kendisine rapor olarak verilmektedir. Bu sistemin nihai amacı millete hizmeti en etkin ve kolay bir şekilde en kaliteli bir şekilde ulaştırmaktır."

(Sürecek)

