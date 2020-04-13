Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
7 saat önce
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Tabine Toplantısı sona erdi.
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Tabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı korona virüs önlemleri kapsamında video konferansla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Ana gündem maddesinin korona virüsle ilgili çalışmalara yönelik olduğu toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:40 Kaynak: İHA
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