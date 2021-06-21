Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (6)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1 Temmuz itibarıyla) Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor' - Son Dakika