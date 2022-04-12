Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz"

12.04.2022 18:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz' - Son Dakika


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