Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Serbest piyasa sistemi içinde tamahkarlarla mücadele ediyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi insanımızı asla temel gıda maddelerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine ve gerçekleşmesine sahibiz."
Kaynak: AA
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