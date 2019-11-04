Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda,...
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda, PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD'den, 15 Temmuz darbe giris¸iminin faili FETO¨'den so¨z edilmemesinin c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biri...
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda, PKK tero¨r o¨rgu¨tu¨nün Suriye kolu YPG ve siyasi kolu PYD'den, 15 Temmuz darbe giris¸iminin faili FETO¨'den so¨z edilmemesinin c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biri olduğu kaydedildi.
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