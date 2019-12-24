Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
(İHA)
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