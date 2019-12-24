Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019 yılının haberlere en çok konu olan siyasi ismi belli oldu
(Özel) Ünü Dünya'ya dağılan Kastamonu pastırmasının fiyatı 140 liradan satılıyor Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri
22:56 Adana'da etkili sağanak nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika
22:56 Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - Son Dakika
22:54 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:51 Su kesintisine dikkati çekmek için yağmur suyuyla sokakta yıkandılar - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]