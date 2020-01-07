Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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