Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
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