Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! İşte öne çıkan 3 önemli konu başlığı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! İşte öne çıkan 3 önemli konu başlığı

26.09.2022 07:43

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Ana gündem maddesi ekonomi olacak zirvenin masaya yatırılacak diğer başlıkları enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları ve alınan tedbirler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in gündeme getirdiği kamudaki 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ana gündem maddesi ekonomi olacak zirvede ilk öne çıkacak başlık enflasyonla mücadele olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda bakan tarafından mesajları paylaşılan enflasyonla mücadeleye ilişkin olarak atılan adımlar ve yapılan bazı çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, enflasyonun düşürülmesi noktasında atılmış adımlara ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Yılbaşına kadar enflasyonun düşüşüne ilişkin olarak nasıl bir seyir izleneceği de bu toplantının gündeminde olacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARIYLA İLGİLİ TEDBİRLER MASADA

Ekonomi gündemiyle toplanacak Kabine'deki bir diğer başlık ise fahiş fiyat artışları olacak. Konuyla ilgili hükümetin aldığı bazı tedbirler vardı, bu tedbirlerin de zirvede değerlendirilmesi bekleniyor.

"90 BİN TAŞERONA KADRO" ÇALIŞMASI HIZ KAZANDI

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kamudaki 90 bin taşeronun kadroya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi gündemde. Bakan Bilgin binlerce işçiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirtirken çalışmanın detayları da masaya yatırılacak.

BİR DİĞER ANA BAŞLIK TERÖRLE MÜCADELE

Ekonominin yanı sıra Kabine'nin gündemine gelecek bir diğer ana başlık ise terörle mücadele olacak. Hem yurt içinde terörle mücadele hem de sınır ötesindeki terörle mücadele başlıkları yine Beştepe'deki toplantıda ele alınacak.

ANKARA-ATİNA GERİLİMİ

Dünyanın gözü Rusya- Ukrayna savaşına çevrilirken Türkiye'nin barış için gösterdiği çabalar, Ege'de Yunanistan'ın provokasyonlarıyla gerilen ilişkiler ve son gelişmeler de masaya yatırılacak.

ERDOĞAN MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

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