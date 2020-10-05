Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde dış ilişkiler, koronavirüs ve yüz yüze eğitim var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda öncelikli gündem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Yunanistan ile yapılacak istikşafi görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek. Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

SOYLU, KORONA İLE MÜCADELEDE ALINAN TEDBİRLERİ ANLATACAK

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım Operasyonları" hakkında sunum yaparak bilgi verecek. Soylu, virüsle mücadelede alınan tedbirleri de anlatacak. Ayrıca Kobani eylemleri soruşturmasının da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.

FAHRETTİN KOCA BİLİM KURULUNUN TAVSİYE KARARINI SUNACAK

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur." demişti.