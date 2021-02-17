Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var

17.02.2021 08:27
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin ana gündem maddesi 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesi ve terör örgütünü bitirecek operasyonlar olacak. Salgında kademeli esnemenin de görüşüleceği toplantıda yeni anayasa, reform çalışmaları ve doların 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın Gara'da bir mağarada alıkonularak şehit edilmesi olacak.

HULUSİ AKAR BİLGİLENDİRME YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terör örgütünün boyunduruğundan kurtaracak yeni stratejiler geliştiriyoruz" sözlerinin ardından, örgüte yönelik önümüzdeki dönemde yapılacak muhtemel operasyonlarla ilgili Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar'ın bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

SALGINDA KADEMELİ ESNEME DE MASADA

Yine, kabinenin önemli gündem maddelerinden bir diğeri koronavirüsle mücadele olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, alınan önlemlerin koronavirüs tablosuna yansıması, yerli aşı çalışmaları, mutant virüs ve bugüne kadar yapılan aşılama ile ilgili bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda ayrıca, il bazında kademeli esnemenin hangi kriterlere bağlı hayata geçirileceği de konuşulacak.

YENİ ANAYASA, REFORM ÇALIŞMALARI VE DOLAR DA GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak metni sunulan hukuk ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yapılacak reform çalışmaları da kabine toplantısında masaya yatırılacak. Ayrıca Erdoğan'ın tüm siyasi partilere, akademisyenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere çağrıda bulunduğu 'yeni anayasa' da toplantıda gündeme gelecek. Ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı kabine toplantısında, dolar kurunun 7 liranın altına düşmesi de değerlendirilecek. Yine, bir önceki kabine toplantısının da gündeminde olan gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili atılan adımlar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var - Son Dakika


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