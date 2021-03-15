Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var - Son Dakika

Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var

15.03.2021 07:45
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var, System.String[]

Kabine, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadele, güncellenecek olan koronavirüs risk haritası ve illerdeki duruma göre kısıtlamaların nasıl şekilleneceği olacak. Son dönemdeki vaka artışının durdurulamaması kısıtlamaların yeniden dönebileceği sinyallerini verirken, toplantıda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Mart ayı ile başlayan kademeli normalleşme süreci sonrası artan vaka sayıları, kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağını gündeme getirdi. Bunu merak eden milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında olacak. Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

RİSK HARİTASI GÜNCELLENECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı takip edilecek, koronavirüs risk haritası güncellenecek.

KISITLAMALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek. Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

AŞILAMA VE YENİ ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Toplantıda mutasyonlu virüsün seyri izlenecek.Öte yanda aşı çalışmaları, sevkiyatlar, aşı uygulaması ve yerli aşı süreci de görüşülecek.

HARİTADA RENKLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki illerin "düşük", 11-35 arasının "orta", 36-100 arasının "yüksek", 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek" riskli' sayılacağını açıklamıştı. Buna göre; mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Renk kodlarının belirlenmesinde tek kriter vaka sayısı değil, virüse ilişkin birçok veri değerlendiriliyor.

Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var

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Son Dakika Politika Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var - Son Dakika


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