Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısını da video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı ilk kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:35 Kaynak: İHA
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