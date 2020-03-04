Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı
Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir Bakan Soylu'dan CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine sert tepki: Siyasetin içinde olmaması gereken biri

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]