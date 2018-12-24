Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.25'te başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:27 Kaynak: AA
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