Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:36 Kaynak: AA
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