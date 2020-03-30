Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.54'te başladı.
Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası "Millete Sesleniş" konuşması yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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