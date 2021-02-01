Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı - Son Dakika

Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı

01.02.2021 17:29
Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı, System.String[]

Normalleşme takviminin gündeme geleceği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda koronavirüs kısıtlamaları, aşı çalışmaları, okulların durumu ve gıda fiyatlarında artış da ele alınacak.

Son dönemdeki vaka sayılarından aşı uygulamasına, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden iç ve dış ilişkilere kadar gündeme dair önemli başlıkların ele alınacağı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.20'de başladı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

ERDOĞAN, KISITLAMALAR İÇİN KABİNE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna "Kabine'de değerlendireceğiz" sözleriyle cevap vermesi de gözleri masada konuşulacaklara çevirdi.

BAKAN KOCA, SALGINLA İLGİLİ GENEL BİR SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

KISITLAMALARIN GİDİŞATI DEĞERLENDİRİLECEK

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILACAK

Yine devam eden aşılama uygulaması ve aşı temin çalışmaları, verilen siparişler ele alınacak. Çin'den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ederken diğer yandan Rus Sputnik aşısının da Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varılması görüşülecek. Yerli aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

FAHİŞ GIDA FİYATLARI GÖRÜŞÜLECEK

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da Kabine'de görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bu konu hakkındaki bir soruya, "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz" demişti.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim ise gündemde yer alan konulardan birisi. Yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat'ta ders başı yapacak. Toplantıda, eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği üzerine de konuşulacak.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER

Hukukta ve ekonomide reform çalışmaları ve terörle mücadele gibi iç gelişmeler ile AB ve ABD ile ilişkiler, Yunanistan ile yürütülen istikşafi görüşmeler, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ, Libya Ve Suriye gibi dış politika başlıklar da Kabine gündeminde olacak.

Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı - Son Dakika


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