Kabine toplantısı başladı! Masada Kurban Bayramı tatili var - Son Dakika

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta öne çekildi. Bugün 17.10'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatili süresi ve koronavirüs verileriyle birlikte aşılama ele alınıyor

AŞI PROGRAMI ELE ALINIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, ülke genelinde aşı programında gelinen nokta, Kovid-19 verileri ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

HERKESİN GÖZÜ KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE

Kurban Bayramı tatili süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmelerin de yapılması beklenen toplantıda, ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konular da görüşülecek.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantının ardından yapacağı millete sesleniş konuşmasında, bayram tatili süresini açıklaması bekleniyor.