Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı (2)
6 saat önce
Toplantının yapıldığı salon Toplantı öncesinde yapılan hazırlıklar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın toplantı için beklemeleri Toplantıya katılacak bakanların ekrana yansıtılan görüntüleri ANKARA...
Toplantının yapıldığı salon
Toplantı öncesinde yapılan hazırlıklar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın toplantı için beklemeleri
Toplantıya katılacak bakanların ekrana yansıtılan görüntüleri ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:00 Kaynak: AA
Son Dakika Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum