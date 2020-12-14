Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor - Son Dakika

Vatandaşların gözü ve kulağı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise, 31 Aralık Perşembe günü olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak.

4 Ocak 2021'de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine anlatacak.

-İHA-