Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı başladı
6 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 16.00 sıralarında başladı.Kabine toplantısı ilk kez, video konferans yöntemiyle gerçekleşiyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
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