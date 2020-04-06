Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı 3 saat 40 dakika sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:00 Kaynak: AA
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