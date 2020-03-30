Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:06 Kaynak: AA
Son Dakika Başkan Beyoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek Başkan Saygılı'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Cumhurbaşkanı'nın çağrısına Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan destek Erdoğan'ın çağrısına cevap veren belediye başkanı 1 aylık maaşını bağışladı