Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter üzerinden kutlama mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin partisi AK Parti, 21 yaşında, Allah'ın takdiri, milletimizin duası ve desteği ile 21 yıldır milletimizin ve devletimizin hizmetinde. İnşallah daha nice yıllar başarıyla hizmet etmeye devam edecektir. Bir olduk, 21 olduk. Başarıyla daha nice 21 yıllara." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, " Türkiye'ye çağ atlatan, tüm vesayetleri yıkan, bağımsızlık ve demokrasi destanı yazan partimiz, milletin partisi AK Parti 21 yaşında! Bir olduk, 21 olduk." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "AK Parti, sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti davadır, vefadır, sevdadır, millettir, Türkiye'dir. Nice yaşlara." mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıl 2001, buhranın içerisinde yükselen bir ses: 'Artık Türkiye'de hiçbir şey, eskisi gibi olmayacak.'. Millete hizmet siyasetiyle, yerli ve milli atılımıyla, ülkemize çağ atlatan icraatlarıyla destanlar yazan AK Parti'mizin 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimize hizmet yolunda çığır açan icraatlarıyla tarihe adını altın harflerle kazıyan AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.