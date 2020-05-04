Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı korona virüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda korona virüsle ilgili tedbirlerin değerlendirileceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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