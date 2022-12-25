Gözler yılın son kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak - Son Dakika
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Gözler yılın son kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak

25.12.2022 22:53
Gözler yılın son kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Masada 2 milyon civarı vatandaşı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi, enflasyonla mücadele, araç muayene ücretleri ve Karadaniz'deki doğal gaz meselesi gibi konular ele alınacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözler yılın son kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıklayacak - Son Dakika


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