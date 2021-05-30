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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var

30.05.2021 18:10

Türkiye koronavirüs salgınında yeni döneme geçiyor. Aşılama ve düşen vaka sayılarıyla birlikte yeni dönemde birçok kısıtlamanın kaldırılacağı konuşuluyor. Kabine toplantısında; telafi eğitimi, aşılama takvimi, normalleşme adımları konuşulacak konuların başında geliyor. Öte yandan 3-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi de toplantıda gündeme gelecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıklayacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

AŞILAMA TAKVİMİ

Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.

TELAFİ EĞİTİMİ

Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

NATO ZİRVESİ

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

NORMALLEŞME PLANI AÇIKLANACAK

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Kabine, Nato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! Gündemde kritik konular var - Son Dakika


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