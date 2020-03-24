Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray ve I·zban seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray..., System.String[]

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray ve I·zban seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Marmaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:30 Kaynak: AA

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