Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray ve I·zban seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık çalışanları kamuya ait sosyal tesisler ile Bas¸kentray, Marmaray ve I·zban seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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