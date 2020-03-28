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Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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