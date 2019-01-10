Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

1 saat önce

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı, System.String[]
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.

Kararname ile kara, hava ve deniz ulaşımında belirgin bir etkiye sahip kaza veya olayları araştırmak üzere "Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı" kurulacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari İşler Başkanlığına bağlı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:09 Kaynak: İHA

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