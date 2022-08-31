Müdür Alçalar, İl Jandarma Komutanı Keleş'i ağırladı - Son Dakika
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Müdür Alçalar, İl Jandarma Komutanı Keleş'i ağırladı

31.08.2022 17:05
Müdür Alçalar, İl Jandarma Komutanı Keleş'i ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Taşkın Keleş, göreve başladı. Göreve başlamasının ardından ziyaretlere başlayan Jandarma Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti. Yapılan çalışmalarla ilgili Müdür Alçalar ile fikir alışverişinde bulunan Keleş, ziyaret sırasında buradaki defteri imzaladı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Müdür Alçalar, Albay Keleş'e teşekkür etti. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müdür Alçalar, İl Jandarma Komutanı Keleş'i ağırladı - Son Dakika

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