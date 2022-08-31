Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne İl Jandarma Komutanı olarak atanan Albay Taşkın Keleş, göreve başladı. Göreve başlamasının ardından ziyaretlere başlayan Jandarma Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti. Yapılan çalışmalarla ilgili Müdür Alçalar ile fikir alışverişinde bulunan Keleş, ziyaret sırasında buradaki defteri imzaladı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Müdür Alçalar, İl Jandarma Komutanı Keleş'i ağırladı - Son Dakika

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