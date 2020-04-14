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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapısı "Milli Teknoloji Hamlesi"ni güçlendirecek şekilde yeniden düzenlendi
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 08:22 Kaynak: AA
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