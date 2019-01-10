Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve Bazı Bakanlıkların Teşkilatlarına İlişkin...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve Bazı Bakanlıkların Teşkilatlarına İlişkin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve Bazı Bakanlıkların Teşkilatlarına İlişkin..., System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlıkların teşkilatlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:31 Kaynak: AA

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