Cumhurbaşkanlığı Kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Bir Kulübün Kurulduğu...
36 dakika önce
IHAAW102014-SIY/07-02-2019- Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
IHAAW102014-SIY/07-02-2019
- Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 07.02.2019 10: 20: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:26 Kaynak: İHA
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