Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Bir Kulübün Kurulduğu...

Cumhurbaşkanlığı Kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Bir Kulübün Kurulduğu...

36 dakika önce

IHAAW102014-SIY/07-02-2019- Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kaynakları,
IHAAW102014-SIY/07-02-2019

- Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 07.02.2019 10: 20: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:26 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı
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