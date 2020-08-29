Cumhurbaşkanlığı konuk evi yolu üzerinde yangın - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı konuk evi yolu üzerinde yangın
Marmaris Karacasöğüt Mahallesinde Cumhurbaşkanlığı konuk evine giden Okluk yolu üzerinde orman yangını başladı.
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi, Karacasöğüt Mahallesi Okluk Koyu yolu üzerinde orman yangını başladı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözler ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor.
Cumhurbaşkanlığı konuk evine giden yolda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Helikopterlerin müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındığı açıklanan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:30 - Kaynak: İHA
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