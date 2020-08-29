Cumhurbaşkanlığı konuk evi yolu üzerinde yangın - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı konuk evi yolu üzerinde yangın

Marmaris Karacasöğüt Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı konuk evine giden Okluk yolu üzerinde orman yangını çıktı.

Marmaris Karacasöğüt Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı konuk evine giden Okluk yolu üzerinde orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve arazözler ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor. Cumhurbaşkanlığı konuk evine giden yolda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Helikopterlerin müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındığı açıklanan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin devam ettiği açıklandı. (Bekir Tosun/İHA)

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